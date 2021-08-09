أخبار عاجلة

" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
"الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على مرتفعات 6 مناطق -
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لوكاشينكو: يمكن للبيلاروسيين الذين غادروا للدراسة في الدول الغربية البقاء هناك

Print
لوكاشينكو: يمكن للبيلاروسيين الذين غادروا للدراسة في الدول الغربية البقاء هناك لوكاشينكو: يمكن للبيلاروسيين الذين غادروا للدراسة في الدول الغربية البقاء هناك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، في تصريح صحفي: «إن البيلاروسيين الذين ذهبوا للدراسة في الدول الغربية يمكنهم البقاء والعيش هناك، وإنه أصدر تعليمات للمسؤولين بشأن اتخاذ القرارات المناسبة في المستقبل القريب».

وأوضح لوكاشينكو خلال برنامج «الحديث الكبير مع الرئيس» الذي بثته القنوات التلفزيونية الوطنية مباشرة: «بأنه سيكون من الصعب علينا الرد على هذا هنا، نحتاج فقط إلى العمل، على الأرجح، مع شعبنا واتخاذ الإجراءات. سنتخذها ونعمل عليها، وأولئك الذين ذهبوا إلى هناك للتدريب وقاموا بغسل أدمغتهم فقد اتخذوا أصعب القرارات».

ووفقًا للوكاشينكو، فإن «بيلاروسيا تتمتع بتعليم جيد وطلاب جيدين».

وقال: «أنتم ذهبتم إلى هناك بمفردكم وتحصلتم على التعليم هناك، إذن ابقوا هناك. من المعروف من يدرس هناك أبناء وأحفاد وأقارب من!».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003