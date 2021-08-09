لوكاشينكو: يمكن للبيلاروسيين الذين غادروا للدراسة في الدول الغربية البقاء هناك

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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، في تصريح صحفي: «إن البيلاروسيين الذين ذهبوا للدراسة في الدول الغربية يمكنهم البقاء والعيش هناك، وإنه أصدر تعليمات للمسؤولين بشأن اتخاذ القرارات المناسبة في المستقبل القريب».

وأوضح لوكاشينكو خلال برنامج «الحديث الكبير مع الرئيس» الذي بثته القنوات التلفزيونية الوطنية مباشرة: «بأنه سيكون من الصعب علينا الرد على هذا هنا، نحتاج فقط إلى العمل، على الأرجح، مع شعبنا واتخاذ الإجراءات. سنتخذها ونعمل عليها، وأولئك الذين ذهبوا إلى هناك للتدريب وقاموا بغسل أدمغتهم فقد اتخذوا أصعب القرارات».

ووفقًا للوكاشينكو، فإن «بيلاروسيا تتمتع بتعليم جيد وطلاب جيدين».

وقال: «أنتم ذهبتم إلى هناك بمفردكم وتحصلتم على التعليم هناك، إذن ابقوا هناك. من المعروف من يدرس هناك أبناء وأحفاد وأقارب من!».