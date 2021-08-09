واشنطن تعلن عن مساعدات إضافية لليمن بقيمة 165 مليون دولار

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، عن تقديم 165 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لليمن، في مواجهة ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ووفق فرانس 24، قال تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، «إن الولايات المتحدة تعلن اليوم عن 165 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمن».

وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي: «نعتقد أن اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وإنقاذ الأرواح يمكن أن يسهم في تقدم عملية السلام».

وأشار ليندركينج إلى أن «الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها. ويجب على المانحين الآخرين، ولا سيما المانحين الإقليميين، زيادة مساهماتهم».

وذكر المركز اليمني للألغام، الأحد، أنه وثق سقوط 101 ضحية بسبب ‫الألغام التي زرعها الحوثيون، بالإضافة إلى ذخائر أخرى لم تنفجر من مخلفات الحرب في عدد من محافظات البلاد خلال النصف الأول من 2021. وحصدت هذه الألغام أرواح آلاف اليمنيين وأصابت عشرات الآلاف منهم بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقالت وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في محافظات اليمن منذ بداية الحرب في 2015، في أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يُعد 5 ملايين يمني على شفا المجاعة، ويعيش حوالي 50000 شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة وهي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى مثل هذه المستويات الحرجة من الجوع منذ عامين.

واندلع الصراع في اليمن في عام 2014 عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء.

وأسفر القتال عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين وترك نحو 80% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات.

وحذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة يمكن أن تصبح جزءًا من «واقع» اليمن هذا العام.

وفي وقت سابق هذا العام، جمع مؤتمر للمانحين 1.7 مليار دولار من المساعدات للبلاد.