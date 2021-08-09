أخبار عاجلة

" الامن العام " تُحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية -
البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
"الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على مرتفعات 6 مناطق -
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البنتاجون يطالب جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي لقاح مضاد لكورونا بحلول منتصف سبتمبر

Print
البنتاجون يطالب جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي لقاح مضاد لكورونا بحلول منتصف سبتمبر البنتاجون يطالب جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي لقاح مضاد لكورونا بحلول منتصف سبتمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إنه من المتوقع أن يسعى البنتاغون يوم الاثنين للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على جعل لقاحات COVID-19 إلزامية لأفراد الخدمة في موعد أقصاه منتصف سبتمبر.

ويقول الجيش الأمريكي إن حوالي نصف القوات المسلحة الأمريكية قد تم تطعيمها بالفعل، وهو رقم يرتفع بشكل كبير عند احتساب القوات العاملة فقط واستبعاد أفراد الحرس الوطني والاحتياط.

وتعد معدلات التطعيم في البحرية هي الأعلى حيث عانت من تفشي واسع النطاق العام الماضي على متن حاملة طائرات، علما أنه تم تطعيم حوالي 73٪ من القوات البحرية بشكل كامل.

وفي الشهر الماضي حث الرئيس جو بايدن الحكومات المحلية على دفع المال للناس للحصول على لقاح ضد كوفيد، ووضع قواعد جديدة تتطلب من العمال الفيدراليين تقديم دليل على التطعيم أو مواجهة اختبارات منتظمة وتفويضات الأقنعة وقيود السفر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003