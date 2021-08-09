البنتاجون يطالب جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي لقاح مضاد لكورونا بحلول منتصف سبتمبر

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طالبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جميع عناصر الجيش الأمريكي بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إنه من المتوقع أن يسعى البنتاغون يوم الاثنين للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على جعل لقاحات COVID-19 إلزامية لأفراد الخدمة في موعد أقصاه منتصف سبتمبر.

ويقول الجيش الأمريكي إن حوالي نصف القوات المسلحة الأمريكية قد تم تطعيمها بالفعل، وهو رقم يرتفع بشكل كبير عند احتساب القوات العاملة فقط واستبعاد أفراد الحرس الوطني والاحتياط.

وتعد معدلات التطعيم في البحرية هي الأعلى حيث عانت من تفشي واسع النطاق العام الماضي على متن حاملة طائرات، علما أنه تم تطعيم حوالي 73٪ من القوات البحرية بشكل كامل.

وفي الشهر الماضي حث الرئيس جو بايدن الحكومات المحلية على دفع المال للناس للحصول على لقاح ضد كوفيد، ووضع قواعد جديدة تتطلب من العمال الفيدراليين تقديم دليل على التطعيم أو مواجهة اختبارات منتظمة وتفويضات الأقنعة وقيود السفر.