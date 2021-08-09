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"مساجد جدة" تحذر منسوبيها من استخدام المساجد في غير ما خصصت له

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"مساجد جدة" تحذر منسوبيها من استخدام المساجد في غير ما خصصت له "مساجد جدة" تحذر منسوبيها من استخدام المساجد في غير ما خصصت له
"شراحيلي": هناك فرق سرية سترصد المخالفات والرفع بها للوزارة

حذرت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة جميع منسوبي المساجد والقائمين عليها من مغبة استخدام المساجد في غير ما خصصت له وفتح مراكز ودور دون علم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بذلك واستغلال المحال التجارية الملحقة بالمساجد وتأجير الغرف الخاصة الملحقة بالمساجد وتسليم السكن الخاص بالإمام والمؤذن دون علم ودون عقود رسمية تثبت أحقية الاستفادة منها واستغلال عدادات المساجد وخدمات المياه في تغذية تلك الملحقات.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي أن هناك تعاميم واضحة وصريحة من مقام الوزارة تجرّم هذه الأساليب وتشدد على منعها ومعاقبة من يثبت تورطه في مثل هذا لأنه استغلال لمرافق تملكها الوزارة، مشيرًا إلى أنه قد تم إبلاغ جميع منسوبي المساجد بهذه التعاميم.

وأشار إلى أن هناك فرقًا سرية ستقوم على متابعة ورصد هذه الأمور والرفع للوزارة بمن يثبت تورطه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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