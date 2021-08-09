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مدير المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل والضفة الغربية غداً

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مدير المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل والضفة الغربية غداً مدير المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل والضفة الغربية غداً
"بيرنز" يلتقي مسؤولين من الطرفين

مدير المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل والضفة الغربية غداً

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، سيزور إسرائيل والضفة الغربية غداً، حيث يلتقي بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، في الزيارة الأولى إلى المنطقة منذ تولي منصبه بداية العام الحالي.

وذكر المسؤولون أن "بيرنز" يلتقي بمدير الموساد ديفيد بارنيا، ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء نفتالي بينيت، وغيره من كبار مسؤولي الدفاع والاستخبارات، وفقاً لـ"الشرق".

ويصل "بيرنز" إلى إسرائيل، بينما تشهد المنطقة تصاعداً كبيراً للتوترات بين إسرائيل وإيران، بعد اتهامات إلى طهران بشن هجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت"، المملوكة لملياردير إسرائيلي، بالإضافة إلى التصعيد مع مليشيا حزب الله اللبناني على الحدود الجنوبية للبنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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