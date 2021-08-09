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مستشار قانوني يُشيد برؤية القيادة المصرية في إنشاء المدن الجديدة: توفر فرص عمل

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مستشار قانوني يُشيد برؤية القيادة المصرية في إنشاء المدن الجديدة: توفر فرص عمل مستشار قانوني يُشيد برؤية القيادة المصرية في إنشاء المدن الجديدة: توفر فرص عمل

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أوضح المستشار القانوني السعودي هاني الجفري، أن رؤية القيادة المصرية لم تكن مفاجئة حين اعتزمت بناء أكثر من 26 مدينة من الجيل الرابع بمساحة إجمالية قدرها 580 ألف فدان لاستيعاب 30 مليون مواطن وتوفير فرص إضافية ، وذك خلال السنوات القليلة الماضية تماشيا مع استراتيجية 2030.

وأضاف«الجفري»، خلال تصريحات صحفية، أن الهدف الرئيسي من هذه المدن الجديدة هو توفير حياة أفضل للشعب المصري الأصيل ، ومواجهة النمو السكاني السريع، وتوفير السكن والاستثمار وفرص العمل، فكل ذلك بما يتسق مع الرؤية المصرية الجديدة المتعلقة بتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تتوافق مع الاطر البيئية والاجتماعية وليس فقط الاقتصادية.

وأوضح أن هذه المدن تتوزع في جميع أنحاء الجمهورية المصرية، وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة وجنوب القاهرة الجديدة في القاهرة، مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، امتداد الشيخ زايد، سفنكس الجديدة، الوراق الجديدة بالجيزة، و مدينة العبور بمحافظة القليوبية. مدينة العلمين الجديدة بمرسي مطروح.

وذكر أن من هنا تحرص جمهورية مصر العربية على بناء مدن ووحدات سكنية جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين، على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل مبتكر وسليم من البداية، حتى لا تتكرر مأساة العشوائيات ومشاكل الأحوزة العمرانية. ومن هنا أتت الحاجة لمدن الجيل الرابع ذات الطبيعة الأكثر استدامة والميسرة لنمو مجتمعات متكاملة بخدمات متميزة ومتنوعة.

المصرى اليوم

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