محافظ الغربية يناقش مقترح تطوير قرى مركز كفر الزيات ضمن «حياة كريمة»

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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن اختيار القرى لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يأتي طبقاً لمجموعة من المعايير منها نسب الفقر ونسب استكمال الخدمات بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ اليوم بديوان عام المحافظة لمناقشة مقترح للمشروعات المتوقع تنفيذها حال وقوع الاختيار على قرى كفر الزيات للتطوير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وخلال الاجتماع، عرض المحافظ المشروعات المقترحة في كل المجالات، مؤكدا أن الهدف من المبادرة لا يتوقف على مد كافة القرى بالخدمات المتمثلة في إدخال البنية التحتية من (غاز، كهرباء، صرف صحي، اتصالات ومياه) ولكنها تتعدى ذلك لتصل إلى بناء الإنسان المصري وتمكينه ودعمه لتحقيق الاستدامة والتوزيع العادل للموارد والاستثمار الفعال في العنصر البشري .

كما عرض المحافظ نتيجة حصر كل احتياجات قرى كفر الزيات من خلال مقترح يقدم تصورا لتنفيذ ٨٠٤ مشروعات بتكلفة ٣ مليارات و٧٧٤ مليون جنيه لتخدم بذلك ٦ وحدات محلية تضم ٣٧ قرية و٩٣ تابع تخدم ١٢١٣٩٥ نسمة، مؤكداً على حرص المحافظة على تنفيذ كافة التدخلات من (بنية تحتية متكاملة، تمكين اقتصادي للشباب والمرأة، سكن كريم) بالإضافة إلى تنمية بشرية ممثلة في (قوافل تعليمية ،اجتماعية ،صحية وزراعية)، ذلك إلى جانب أهمية توعية أهل قرى كفر الزيات بالمبادرة وأهدافها والاستماع لمقترحاتهم كونهم شريك هام وفعال في التنمية والتطوير.