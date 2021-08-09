صحة حماس: حالتي وفاة و 107 إصابة بـكورونا في غزة

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أعلنت صحة حماس اليوم الاثنين، عن تسجيل حالاتي وفاة وإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 635 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالتي وفاة و(107) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 10 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، حيثُ بلغ إجمالي تراكمي المصابين 117396 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1524 حالة

واجمالي المتعافين 114766 حالة، و اجمالي الوفيات 1106 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة.

واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 111561 شخص