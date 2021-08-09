إسرائيل:7 وفيات و3372 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين، تسجيل 7 وفيات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا وتفشي الطفرة الهندية، فيما تم تشخيص 3372 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، في الوقت الذي تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع.

وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان لها، أنه مع تسجيل معدلات يومية قياسية بالإصابات والارتفاع المتواصل بالعدوى، كثفت وبالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الأحد، أخذ 98246عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 3.87% منها موجبة، في مؤشر لارتفاع طفيف بالنتائج الموجبة.

وأوضحت، مع تفشي الطفرة الهندية سجلت 31393 حالة نشطة، فيما يواصل مُعامل تناقل العدوى (R) بالارتفاع وتوقف عند 1.29، كما تواصل الحالات الخطيرة بالارتفاع، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 618 مصابا بينهم 360 مصابا بحالة خطيرة و76 مصابا بحالة حرجة، و57 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتأتي هذه الإحصاءات، فيما أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء الأحد، وضع قائمة جديدة لتصنيف الدول، منعا لنقل العدوى إلى البلاد، على أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الإثنين 16 أغسطس، بحيث سيتم فرض حجر صحي كامل للعائدين من معظم دول العالم، وتوسيع قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر إليها.

ووسع «كابينيت كورونا«القائمة الحمراء بإضافة عشرات الدول التي يحظر السفر إليها، كما تم تمديد حظر السفر إلى تركيا، فيما تتجه وزارة الصحة الإسرائيلية إدراج الولايات المتحدة الأميركية ضمن القائمة الحمراء.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، المصادقة على المخطط الذي وضعته الوزارات الحكومية المعنية، بشأن افتتاح العام الدراسي المقبل، في ظل الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا.

ويحول المخطط دون تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي المقبل، كما يخفض من أثر تسجيل إصابات جديدة بكورونا في أوساط الطلاب، على عمل جهاز التعليم.

وعلى الرغم من المصادقة على المخطط والتوجه لافتتاح العام الدراسي الجديد بانتظام، بيد أن وزارة التربية والتعليم تبدي مخاوفها من إمكانية انتشار واسع لفيروس كورونا بين صفوف الطلاب وتسجيل آلاف الإصابات يوميا، بحسب ما أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم».

وزعمت الصحيفة بوجود سيناريو لدى الوزارة مفاده تسجيل 4 آلاف إصابة يوميا بصفوف الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، فيما حذر وزراء بالحكومة وكبار المسؤولين في وزارة الصحة من مغبة فرض الإغلاق الشامل خلال فترة الأعياد اليهودية بظل الارتفاع بالإصابة والعدوى.