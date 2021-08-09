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استشاري: جسم الإنسان يحرق وهو نائم في هذه الحالة

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استشاري: جسم الإنسان يحرق الدهون وهو نائم في هذه الحالة استشاري: جسم الإنسان يحرق وهو نائم في هذه الحالة

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن خفض الوزن في بداية تطبيق الكورس العلاجي يحدث بشكل فعال، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن من 8 لـ12 كيلو في الشهر بدون حرمان أو مجهود، أو شحوب في الوجه، أو تساقط للشعر، أو الشعور بالإرهاق.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الاثنين، أن جسم الإنسان من الممكن أن يحرق ، حينما يكون الشخص نائم، ولكن هذا الامر لا يتحقق إلا عندما يتناول الإنسان قدر معقول من الطعام.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال تقليل الشهية، وزيادة معدل الحرق، وبالتالي يقل الوزن بالتدريج، نتيجة تناول قدر أقل من الطعام.

المصرى اليوم

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