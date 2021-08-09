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أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم 34.

كان الهضبة قد أعلن في حفله الأخير بالساحل الشمالي أنه قام بإطلاق خط أزياء خاص به وسيظهر بموديلاته المختلفة في حفلاته.

وتتسم تصميمات خط أزياء 34 بلمسات أنيقة وبسيطة وتعبر عن روح الشباب التي يتمتع بها نجم الغناء.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن اطلق الهضبة منذ أشهر عطره الخاص والذي يحمل اسم 34 أيضا.

من جانبه قال عمرو دياب في بيان رسمي على هامش إطلاقه خط الأزياء :«الجيل الجديد هم اول اهتمامي، لقد حرصنا مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير»، وتابع:«أشعر بالفخر أن جزءا كبيرا من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية».

يذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء أضخم حفل غنائي في الماسة بالعلمين الجديدة يوم الجمعة القادم.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نفاذ التذاكر في وقت سابق في إشارة للإقبال الكبير على الحفل.