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أمريكا تعلن فرض عقوبات على كيانات في دول عربية..تعرف عليها

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أمريكا تعلن فرض عقوبات على كيانات في دول عربية..تعرف عليها أمريكا تعلن فرض عقوبات على كيانات في دول عربية..تعرف عليها

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على كيانات سورية ولبنانية وعراقية وأخرى من وكوريا الشمالية، لخرقها حظر أسلحة الدمار الشامل.

وشملت العقوبات «حزب الله» اللبناني وعصائب أهل الحق وكتائب «حزب الله» العراقيين، والسوريين أيمن الصباغ ووائل عيسى.

ووفقا لمستند نشرته الخارجية فقد دخلت العقوبات حيز التنفيذ في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أضافت خمسة متشددين إلى قائمتها الخاصة بالإرهاب العالمي، قبل أيام، مما يقضى بالضرورة حجب أي ممتلكات أو مصالح لهم في الولايات المتحدة.

كما أدرجت الولايات المتحدة على القائمة السوداء، الأسبوع الماضي، 8 أفراد و10 كيانات سورية، في إجراءات منفصلة تم اتخاذها الأربعاء، لمكافحة الإرهاب، وأخرى متعلقة بسوريا، تشمل فروع للمخابرات العامة والعسكرية السورية.

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