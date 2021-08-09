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«طالبان» تحذر واشنطن من التدخل في شؤون أفغانستان

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«طالبان» تحذر واشنطن من التدخل في شؤون أفغانستان «طالبان» تحذر واشنطن من التدخل في شؤون أفغانستان

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قال متحدث باسم المكتب السياسي لحركة «طالبان»، إن الحركة تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية، أنّه «لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار في أفغانستان».

وأكد، أن الأفغانية هي المسؤولة عما يحدث، مشيرا إلى أنها هي التي «بدأت الحرب في عدد من المحافظات»، وأن ما تقوم به حركة «طالبان» ليس سوى جزء من «رد فعل على الهجمات» من قبل الجيش.

ونفذت قاذفات أمريكية من طراز «بي-52»، السبت الماضي، غارات على مواقع لحركة «طالبان»، وأعلن الجيش الأفغاني في وقت لاحق أنها أسفرت عن مقتل 200 مسلح من الحركة على الأقل.

المصرى اليوم

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