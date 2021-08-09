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غزل المحلة يحشد نجومه لمواجهة دجلة

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غزل المحلة يحشد نجومه لمواجهة دجلة غزل المحلة يحشد نجومه لمواجهة دجلة

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أعلن خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، على قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة 29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود رضا، وعمرو شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله، وأحمد عيد، وفتحي مبروك، محمود علاء، ويحيي حامد

خط الوسط: أحمد الندري، وأحمد عادل، وخالد الاخميمي، وأحمد الشيخ،، وخالد كساب، ومعتز محب، وعبده يحيي، ومحمد عبدالقادر، وبسام ماهر، ومحمد غلوش، ومحمد حمدان، وحموشة، وأشرف سيد

خط الهجوم: بدر موسي، وعبدالرحمن عاطف.

المصرى اليوم

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