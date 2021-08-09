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أب يهدد بقتل أولاده الـ 13 ويُمهل حكومة حماس يومين لحل مشكلته

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أب يهدد بقتل أولاده الـ 13 ويُمهل حكومة حماس يومين لحل مشكلته أب يهدد بقتل أولاده الـ 13 ويُمهل حكومة حماس يومين لحل مشكلته

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هدد المواطن نبيل الجبري، مساء يوم الإثنين، بقتل جميع أولاده البالغ عددهم 13 طفلا، ممهلًا حكومة حماس يومين لمساعدته.

وقال «الجبري» في نشره عبر صفحته على فيسبوك،«يا حكومة غزة يا قيادة غزة أنا بمهلك وقت الله وأنا بعرفه».

وأضاف، «بدكم تحبسوني شهر و2 و3 و4 راح أصمم أنزلكم عن كراسيكم وأنا قادر، لما أعدم 13 نفر على البث المباشر قادر إني افجر غزة تفجير، وهيني في البيت بستنى تعالوا احبسوني على كلامي».

وتابع «الجبري» في حديثه، «عمركم ماراح تعافبوني على فعلي، ولكم طلعتوني من ديني ونخنقت».

وأمسك بسكينة حادة في الفيديو ،وقال: «ذيعوا البث وأبدالكم بابني قاسم اللي مش قادر اشتريلو علبة علاج ب 45 شيكل».

وطالب الجبري، كل من يشاهد قضيته أن يدعمه مردفًا: «فلا اطلب منهم غير حق أطفالنا بتوفير عمل نعيش منه وما ننذل لكبونا وصورة بجانبها واحنا بصحتنا وقادرين نكسر الصخر».

وتابع: «نبيل لازم يشتغل علشان يحافظ على رعيته لي خلفها للوطن».

المصرى اليوم

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