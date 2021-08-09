داعية: ظاهرة قتل الأزواج من علامات الساعة وقرب يوم القيامة

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إنه المتابع للأحداث خلال الأيام الماضية يجد بشاعة، مشيرًا إلى أن قتل الأزواج وفتن آخر الزمان، القاتل والمقتول في النار، موضحًا أن ما يحدث اليوم تحدث عنه الرسول صلى عليه وسلم.

وأضاف «علي»، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي؛ في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضح ما يحدث في الوقت الحالي، وعن كثرة القتل، مستدركًا أنه «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج».

وأشار الداعية الإسلامي إلى اختلاف المفاهيم، وغياب الوازع الديني، وغياب دور الأسرة في تعليم أبنائهم، وغياب دور الفن الهادف، مشيرًا إلى أن ما يحدث من علامات الساعة وقرب يوم القيامة.

وأوضح أن الشارع المصري شهد جرائم غريبة وغير مسبوقة تتمثل في قتل الأزواج بعضهم البعض، حيث انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير الآونة الأخيرة، وأصبح لا يمر يومان أو ثلاثة إلا ونسمع جريمة من هذا النوع، الأمر الذي يجعلنا نقف كثيرا للتفكير بأن هذه الظاهرة ظاهرة نفسية اجتماعية أكثر منها سلوكًا إجراميًا.