داعية إسلامي عن أغاني المهرجانات: «من علامات الساعة»

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شن الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، هجومًا حادًا على المغنين الذين يقدمون أعمالاً غير هادفة، وخاصة مطربي المهرجانات، مشيرًا إلى أن هناك من يغني ولديه متابعون بالملايين ويقدم تفاهات، وهؤلاء يطلق عليهم الرويبضة، وهم علامة من علامات الساعة.

وأوضح «علي»، خلال لقائه مع الإعلامية رنا عرفة وممدوح الشناوي؛ في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه يجب تجنب الفتنة والالتزام بالبيت، مستدركًا أن المتابع للأحداث خلال الأيام الماضية يجد بشاعة في كل شيء خاصة في حياة المصريين وبين الأزواج.

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضح ما يحدث في الوقت الحالي، موضحًا أن اختلاف المفاهيم، وغياب الوازع الديني، وغياب دور الأسرة في تعليم أبنائهم، وغياب دور الفن الهادف، سبب رئيسي في انتشار الجرائم.