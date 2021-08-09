★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اجتمعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب منذ قليل، لبحث ما تم نشره في المجلة الرسمية خلال الأيام الماضية.

وقررت اللجنة ما يلي:

1- استبعاد مدير مجلة النادي.

2- إحالة موضوع ما تم نشره على مجلة الزمالك إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم لاستظهار المسئوليات وتقديم توجيهات بشأن الجزاءات المقترحة.

3- رفع النسخة الإلكترونية لعدد مجلة نادي الزمالك المتضمن الواقعة.

4- إيقاف إصدار مجلة الزمالك لمدة شهر لحين الانتهاء من تطوير واعادة هيكلة المنظومة الإعلامية.

وكان مجلس الزمالك قد أصدر بياناً بعد ما نشر في العدد الخاص بمجلة النادي من محتوى أعتبر مسيئًا للآخرين، وأكد على احترامه وتقديره لكل من تمت الإشارة إليهم في هذا المحتوى ولكافة الأطراف في الساحة الرياضية