بريطانيا وكندا تفرضان عقوبات جديدة على بيلاروسيا

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فرضت بريطانيا وكندا عقوبات جديدة على بيلاروسيا والرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الاثنين، وقالت الولايات المتحدة إنها ستفرض أيضا عقوبات جديدة على النظام، بعد عام من الانتخابات المتنازع عليها التي أبقت لوكاشينكو في السلطة.

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عند إعلانه العقوبات البريطانية الجديدة: «يواصل نظام لوكاشينكو سحق الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان في بيلاروسيا». وأضاف أن «هذه العقوبات تظهر أن المملكة المتحدة لن تقبل تصرفات لوكاشينكو منذ الانتخابات المزورة».

وتشمل حزمة العقوبات الجديدة، منع شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق بريطانيا أو الهبوط فيها، وحظر «المساعدة الفنية» لأسطول طائرات لوكاشينكو الخاص. وتشمل العقوبات المالية حظرًا على شراء الأوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات سوق المال الصادرة عن الدولة البيلاروسية والبنوك المملوكة للدولة، بالإضافة إلى القروض.

وفرضت كندا عقوبات جديدة احتجاجا على ما وصفته «بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان» في عهد لوكاشينكو. وقال وزير الخارجية مارك جارنو في بيان إن أوتاوا ستستهدف الأوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات أسواق المال وتمويل الديون والتأمين وإعادة التأمين والمنتجات البترولية، ومنتجات كلوريد البوتاسيوم.

وحسب وكالة فرانس برس صرح مسؤول في البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيوقع امرا تنفيذيا، الاثنين، يستهدف لوكاشينكو بسبب «الاعتداء المستمر على التطلعات الديمقراطية وحقوق الانسان للشعب البيلاروسي والقمع العابر للحدود، والفساد».

وأضاف المسؤول الأميركي: «منذ ذلك الحين، وسع النظام قمعه بشكل أكبر، بما في ذلك تهديد سلامة رياضي أولمبي خارج حدوده». وأضاف: «بإجراءات اليوم، يلتزم الرئيس بايدن بتعهده بمحاسبة النظام البيلاروسي على انتهاكاته».

وفي أولمبياد طوكيو، طلبت العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا الحماية، قائلة إنها تخشى على حياتها إذا عادت إلى بيلاروسيا بعد أن انتقدت مدربيها. وكان تسيمانوسكايا من بين العديد من الشخصيات الرياضية البيلاروسية الذين انتقدوا علنًا في أغسطس 2020 العنف ضد المتظاهرين في المظاهرات التي اجتاحت الدولة بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية.

وانضمت بريطانيا في يونيو إلى الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على بيلاروسيا بعد اعتقال الصحفي المعارض رامان بروتاسيفيتش. وفي مايو، اعترضت حكومة لوكاشينكو طائرة ريان إير التي كانت في طريقها إلى ليتوانيا، وأجبرتها على الهبوط في مينسك، وتم القبض الصحفي.

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحويل القسري لمسار رحلة جوية فوق بيلاروسيا بغرض احتجاز الصحفي المعارض رامان براتاسيفيتش، قائلا إن إدارته تدرس الرد المناسب على نظام ألكسندر لوكاشينكو. ووصف بايدن تحويل مسار رحلة طيران رايان إير المتجهة من اليونان إلى ليتوانيا بأنه «إهانة مباشرة للمعايير الدولية»، ودعا إلى الإفراج عن براتاسيفيتش.

ويحكم لوكاشينكو بيلاروسيا منذ عام 1994 لكنه لم يبال، بالضغط الغربي بدعم من الحليف الرئيسي روسيا. وقام لوكاشينكو بتقليص الكثير من وسائل الإعلام المستقلة منذ اندلاع الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.