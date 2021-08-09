أخبار عاجلة

البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
"الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على مرتفعات 6 مناطق -
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا» -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قائد الحرس الثوري الإيراني: «انهيار إسرائيل أمر مؤكد وحتمي»

Print
قائد الحرس الثوري الإيراني: «انهيار إسرائيل أمر مؤكد وحتمي» قائد الحرس الثوري الإيراني: «انهيار إسرائيل أمر مؤكد وحتمي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن «القوة وحدها هي التي تستطيع ان تلجم الصهاينة المتمردين، وتعزيز فلسطين استراتيجية وطريقة لا ينبغي وقفها».

وحسب وكالة مهر للأنباء، أضاف اللواء سلامي لدى استقباله زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، بفضل عملية سيف القدس: «انهارت الصورة التي كان يرسمها الصهاينة وزعماء الانظمة السلطوية ووسائل الاعلام الاستكبارية عن الكيان الصهيوني الذي لايقهر وانكشف للجميع بأن زوال وانهيار الكيان الصهيوني امر حتمي .

وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن زوال الكيان الصهيوني حقيقة ستحصل على ارض الواقع في القريب العاجل.

ولفت سلامي أن عملية سيف القدس كشفت هذه الحقيقة التي طالما عانى منها الصهاينة، بان قطاع غزة المحاصر والصغير يستطيع الصمود والتصدي لعدوانهم وجرائمهم، فكيف سينتهي بهم الامر لو انضمت جميع الاراضي الفلسطينية إلى جبهة المقاومة ضدهم.

وهنأ كل من هنية والنخالة إيران باجراء مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، وجددا التقدير لتضحيات «شهداء المقاومة» ولاسيما القائد قاسم سليماني.

ووفقا لوكالة مهر، «اعتبر زياد النخالة، ان ايران والحرس الثوري هما الدرع الحصين ومحور المقاومة في المنطقة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003