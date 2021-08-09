قائد الحرس الثوري الإيراني: «انهيار إسرائيل أمر مؤكد وحتمي»

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قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن «القوة وحدها هي التي تستطيع ان تلجم الصهاينة المتمردين، وتعزيز فلسطين استراتيجية وطريقة لا ينبغي وقفها».

وحسب وكالة مهر للأنباء، أضاف اللواء سلامي لدى استقباله زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، بفضل عملية سيف القدس: «انهارت الصورة التي كان يرسمها الصهاينة وزعماء الانظمة السلطوية ووسائل الاعلام الاستكبارية عن الكيان الصهيوني الذي لايقهر وانكشف للجميع بأن زوال وانهيار الكيان الصهيوني امر حتمي .

وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن زوال الكيان الصهيوني حقيقة ستحصل على ارض الواقع في القريب العاجل.

ولفت سلامي أن عملية سيف القدس كشفت هذه الحقيقة التي طالما عانى منها الصهاينة، بان قطاع غزة المحاصر والصغير يستطيع الصمود والتصدي لعدوانهم وجرائمهم، فكيف سينتهي بهم الامر لو انضمت جميع الاراضي الفلسطينية إلى جبهة المقاومة ضدهم.

وهنأ كل من هنية والنخالة إيران باجراء مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، وجددا التقدير لتضحيات «شهداء المقاومة» ولاسيما القائد قاسم سليماني.

ووفقا لوكالة مهر، «اعتبر زياد النخالة، ان ايران والحرس الثوري هما الدرع الحصين ومحور المقاومة في المنطقة».