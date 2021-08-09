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مدير المخابرات المركزية الأمريكية يزور فلسطين وإسرائيل

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مدير المخابرات المركزية الأمريكية يزور فلسطين وإسرائيل مدير المخابرات المركزية الأمريكية يزور فلسطين وإسرائيل

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يصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، غدا الثلاثاء، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لإجراء مباحثات تتركز على إيران.

الزيارة هي الأولى لبيرنز إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن بيرنز سيتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

وذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي: إن«بيرنز سيصل إسرائيل وسط تصاعد التوترات مع إيران بشأن الهجوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل في خليج عمان، وتصعيد مع حزب الله على الحدود اللبنانية.

وأضاف أن بيرنز «سيلتقي مدير المخابرات الإسرائيلية دافيد برنياع، وسط توقعات بلقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت وغيرهم من كبار مسؤولي الدفاع والاستخبارات».

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن «المحادثات ستركز على برنامج إيران النووي والنشاط الإقليمي، وإسرائيل تأمل في سماع المزيد عن سياسة الولايات المتحدة تجاه الإيرانية الجديدة والعودة المحتملة للاتفاق النووي».

وبيرنز مهندس تطوير علاقات مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك السفير الإسرائيلي الجديد في واشنطن مايك هيرتسوغ، خلال حياته المهنية في وزارة الخارجية.

المصرى اليوم

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