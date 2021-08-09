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اتفاق يسمح للمقيمين السوريين في والخليج بالمرور عبر "نصيب ـ جابر"

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اتفاق يسمح للمقيمين السوريين في السعودية والخليج بالمرور عبر "نصيب ـ جابر" اتفاق يسمح للمقيمين السوريين في والخليج بالمرور عبر "نصيب ـ جابر"

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الداخلية السورية أن السوريين المقيمين في ودول الخليج يمكنهم المرور عبر معبر نصيب ـ جابر، بشروط وبدءا من اليوم.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" أنه سيُسمح للسوريين "المقيمين في السعودية ودول الخليج والذين دخلوا إلى سوريا بالمرور ترانزيت عبر معبري نصيب - جابر  إلى دول الخليج شريطة وجود إقامة في دول الخليج والالتزام بالتعليمات الصحية بخصوص (شهادة مطعوم - وتحليل pcr).

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك الاتفاق جاء بالتنسيق بين ضابط الارتباط في معبر نصيب مع ضابط الارتباط في معبر جابر الأردني.

يذكر أن المعبر وهو الشريان الرئيسي لسوريا إلى دول الخليج، تعرض للإغلاق عدة مرات بعد الأزمة المستمرة في البلاد منذ 2011، كما أغلق بتأثير جائحة كورونا، وفي 29 من الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية الأردنية إعادة التشغيل الكامل للمعبر، إلا أنه عاد ليتوقف بتأثير الأحداث التي تشهدها مدينة درعا، قبل أن يعود قبل يومين إلى الوضع الطبيعي.

 

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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