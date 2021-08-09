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الحجرف يؤكد أهمية استمرار الجهود الأممية وتكاملها للوصول إلى حل للأزمة اليمنية

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الحجرف يؤكد أهمية استمرار الجهود الأممية وتكاملها للوصول إلى حل للأزمة اليمنية الحجرف يؤكد أهمية استمرار الجهود الأممية وتكاملها للوصول إلى حل للأزمة اليمنية

الحجرف يؤكد أهمية استمرار الجهود الأممية وتكاملها للوصول إلى حل للأزمة اليمنية

جدَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، حرص مجلس التعاون على إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد في اتصال هاتفي مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ اليوم أهمية استمرار الجهود الأممية وتكاملها للوصول إلى حل للأزمة اليمنية انطلاقًا من مبادرة المملكة لوقف إطلاق النار، والدفع بالحل السياسي تغليبًا لمصلحه اليمن واليمنيين.. متطلعًا للعمل مع غروندبيرغ لمواصلة الجهود الرامية إلى حل شامل للأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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