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خبير عن عودة السياحة الروسية: «تُحسن صورة في باقي الأسواق»

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خبير عن عودة السياحة الروسية: «تُحسن صورة مصر في باقي الأسواق» خبير عن عودة السياحة الروسية: «تُحسن صورة في باقي الأسواق»

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قال على غنيم، الخبير السياحي وعضو الغرف السياحية، إن عودة السياحة الروسية إلى تعطي انطباعا أن هناك أمنا وأمانا على أرض الكنانة مصر، وأن المصرية أخذت بسبل الوقاية والإجراءات الاحترازية طبقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف «غنيم»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج «السياحة والناس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن عودة السياح الروسيين يعطي انطباعا بعودة الحركة السياحية لمصر تدريجيًا وهذا الانطباع جيد لتحسين صورة مصر في باقي الأسواق، وذلك لأنه لا يجوز الاعتماد بشكل أساسي على السياحة الروسية لأنها سياحة الكم وليس الكيف بمعنى أن عدد أفواجها كبير ولكن هامش الربح منها قليل.

وأوضح الخبير السياحي أن شركات السياحة الأجنبية في هي المستفيد الأكبر من الأفواج السياحية المتجهة لمصر وذلك لأنها تفرض على مصر ًا محددة، مما يجعل المنشآت السياحية المصرية تتنافس في تقديم أسعار أقل، لذا من الضروري أن تتجه مصر لفتح أسواق سياحية جديدة في دول جديدة حول العالم.

المصرى اليوم

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