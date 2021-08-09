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مياه المنوفية: محطة مياه الفرعونية المرشحة تحصل على شهادة TSM

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مياه المنوفية: محطة مياه الفرعونية المرشحة تحصل على شهادة TSM مياه المنوفية: محطة مياه الفرعونية المرشحة تحصل على شهادة TSM

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أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حصول محطة مياه الفرعونية المرشحة بأشمون على الشهادة العالمية «الإدارة الفنية المستدامة TSM» بعد اجتياز التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوةً على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجّه الشكر لجميع العاملين بمنظومة TSM على الأداء المتميز مؤكدًا على تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة.

المصرى اليوم

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