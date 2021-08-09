أخبار عاجلة

البنتاغون: إجلاء 16 ألفًا من كابل في الساعات الـ24 الماضية -
يطيب الجو بأشهر نجوم العرب.. "الحصيني": إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة! -
وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام -
خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن -
كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
"الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على مرتفعات 6 مناطق -
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا» -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«بيونتيك»: لقاحنا فعّال ضد «دلتا كورونا» ولا حاجة حاليًا لتعديله

Print
«بيونتيك»: لقاحنا فعّال ضد «دلتا كورونا» ولا حاجة حاليًا لتعديله «بيونتيك»: لقاحنا فعّال ضد «دلتا كورونا» ولا حاجة حاليًا لتعديله

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «بيونتيك» الألمانية، الإثنين، أن الجيل الأول من اللقاح الذي طورته الشركة مع مختبرات فايزر الأمريكية فعّال ضد متحورات فيروس كورونا مثل «دلتا» ولا يحتاج إلى تعديل في الوقت الحاضر.

وقال أوغور شاهين للصحفيين: «من المحتمل تمامًا أن تظهر متحورات جديدة خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً، وأن يتحتّم تعديل اللقاح ، لكن هذا لم يحصل في الوقت الحاضر».


وأوضح أن قرار تعديل اللقاح يجب أن يتخذ فقط في حال تبين بشكل واضح أنه لم يعط نتيجة أو أنه لم يوفر حماية كافية ضد الفيروس.

ومع تبدّل الوضع الصحي سريعاً، يرتدي التوقيت أهمية كبرى لتعديل اللقاح في الوقت المناسب.

وقال شاهين: «إذا اتخذنا قراراً في الوقت الحاضر، قد يتبين أنه خاطئ بعد مضي ثلاثة أو ستة أشهر في حال سادت متحورة أخرى، وبالتالي، فإن توقيت القرار يجب أن يكون مناسباً».

وتابع: «في الوقت الحاضر، لدينا أدلة جيدة على أن الجرعة المعززة كافية تماماً».

من جهتها، دعت مختبرات فايزر مراراً إلى إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح في ظل الموجة الأخيرة من الإصابات.

وأعلنت بلدان مثل فرنسا وألمانيا أنها ستباشر توزيع جرعات ثالثة للمسنين والأشخاص المعرضين للإصابة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وباعت «بيونتيك- فايزر» حوالي مليار جرعة من لقاحهما إلى أكثر من مئة بلد أو منطقة في العالم.

وتتوقع الشركتان أن تصل قدرتهما الإنتاجية السنوية إلى ثلاثة مليارات جرعة بحلول نهاية السنة وإلى أربعة مليارات جرعة في 2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

البيت الأبيض: التقرير حول نشأة فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا غدا

البيت الأبيض: التقرير حول نشأة فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا غدا

الأردن يسجل 15 وفاة و976 إصابة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 15 وفاة و976 إصابة بفيروس كورونا

بشرى تتعافى من فيروس كورونا

بشرى تتعافى من فيروس كورونا