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لتشجيع السياحة الداخلية.. 10 رحالة سعوديين يقطعون ٧٠٠ كم على الأقدام

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الفريق وصل إلى مدينة أبها قادماً من مكة في رحلة استغرقت ١٦ يوماً

لتشجيع السياحة الداخلية.. 10 رحالة سعوديين يقطعون ٧٠٠ كم على الأقدام

وصل فريق رحالة مساء اليوم إلى مدينة أبها قادماً من مكة المكرمة مشياً على الأقدام في رحلة استغرقت ١٦ يوماً مروا خلالها على العديد من القرى والمحافظات بالمملكة.

وقال مؤسس فريق رحالة السعودية ذياب الغامدي لـ"سبق" إن الرحلة تهدف لتشجيع السياحة الداخلية كما تهدف لنشر ثقافة المشي لدى المجتمع وتبصيرهم بفوائده الصحية والنفسية.

وتابع : انطلقت الرحلة يوم ١٥ ذي الحجة من مدينة مكة المكرمة مروراً بالطائف وبني مالك ثم محافظات منطقة الباحة وصولاً إلى محافظات منطقة عسير ثم خط نهاية الرحلة مدينة أبها.

وأضاف: يتكون الفريق المشارك في الرحلة من ١٠ رحالة مدربين ومتمرسين على قطع المسافات الطويلة ويضم قائد للمسار ومرشد هايكنج ومسعف.

كما يتوفر للفريق الدعم اللوجستي اللازم حيث تبدأ الانطلاقة يومياً عند الساعة الثالثة صباحاً ويرافق الفريق مركبة خاصة تزودهم بالغذاء والمشروبات وحافلة مزودة بكافة احتياجات التوقف والراحة اليومية.

يذكر أن فريق رحالة السعودية له العديد من الجهود التوعوية التي تبذل خلال رحلات المشي والهايكنج التي ينظمها والتي كان آخرها رحلة صيف السعودية ٢٠٢١.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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