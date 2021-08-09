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خبير: يجب على المسؤولين ردع من يخرب الاقتصاد السياحي للدولة

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خبير: يجب على المسؤولين ردع من يخرب الاقتصاد السياحي للدولة خبير: يجب على المسؤولين ردع من يخرب الاقتصاد السياحي للدولة

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قال علي غنيم، الخبير السياحي وعضو الغرف السياحية، إن المنتج السياحي الرخيص يؤثر على الدولة، مشيرًا إلى أنه يجب على شركات السياحة مراعاة ضبط السعر للمنتج السياحي، لافتًا إلى أن رحلات السياحة في أوروبا بسعر 597 يورو وذلك أقل من تكلفة مكوناته.

وأضاف "غنيم"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "السياحة والناس"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن حرق الأسعار للمنتج السياحي يدق ناقوس الخطر، متسائلًا: "لمصلحة من تدمير سمعة السياحية؟، لافتًا إلى أن الرحلات يصب خسارة على موارد الدولة من السياحة.

وأشار الخبير السياحي وعضو الغرف السياحية، إلى أن ثمن الوجبة في مطعم بموسكو بثمن رحلة إلى مصر، ويجب على المسؤولين ردع من يخرب الاقتصاد السياحي للدولة، لافتًا إلى أن خسائر بملايين الدولارات للاقتصاد المصري إذا لم ينتبه المسؤولين.

المصرى اليوم

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