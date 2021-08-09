رئيس جامعة طنطا يكرم فريق طبي أجرى جراحة بناء فك مريض بالتكنولوجيا الرقمية

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كرم ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، بمقر إدارة الجامعة فريق طبي من أساتذة جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان نجح في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لمريضة شابه كانت تعاني من ضمور في عظام الفك السفلي وإعوجاج في مفصل الفك بعد استئصال ما يعادل 30% من الفك السفلي لها بسبب ورم حميد منذ أربع سنوات حيث نجح الفريق في إعادة بناء الفك باستخدام احدث تكنولوجيا رقمية واستعادة الفك لحالته الوظيفية الطبيعية واستعادة تماثل الوجه.

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أشاد رئيس الجامعة بكفاءة ومهارة الفريق الطبي ونجاحهم في توظيف التكنولوجيا الرقمية في إجراء الجراحة بنجاح.

شمل التكريم كلا من الدكتور خالد عبدالحميد سعد رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين، وابراهيم نوير، والدكتور رفيق رمضان، والدكتورة مروه طه، والدكتوره مرام بريشة، والطبيب أحمد عبداللطيف، والطبيب اسلام غريب، والطبيب أيمن عراقيب ومن هيئة التمريض هناء محمد الفرماوي، ومنال عبدالوهاب عماره.

ومن جانبة وجه الدكتور حاتم أمين عميد كلية طب الأسنان الشكر للفريق الطبى والسادة وكلاء الكلية الذين شاركوا في حفل التكريم لجهودهم الملموسة في تطوير الكلية وهم الدكتور محمد مأمون الشيخ، والدكتوره فاتن صديق، والدكتور على الشيخ.