أخبار عاجلة

كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
"الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على مرتفعات 6 مناطق -
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا» -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007 -
«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. بشير الجميل رئيسا للبنان 23 أغسطس 1982 -
«زي النهارده».. وفاة زعيم الأمة سعد زغلول 23 أغسطس 1927 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

لافروف: الغرب يمهد لإثارة الشكوك بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية في

Print
لافروف: الغرب يمهد لإثارة الشكوك بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية في روسيا لافروف: الغرب يمهد لإثارة الشكوك بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ليست في غفلة عن تمهيد الدول الغربية لمحاولة إثارة الشكوك بشأن نتائج الانتخابات المستقبلية لمجلس النواب (الدوما) في .

وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال افتتاح مركز الدعم الاجتماعي لحزب «روسيا الموحدة» الحاكم في موسكو، اليوم الاثنين: «تحظى شؤوننا الداخلية، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، باهتمام بالغ من قبل الدول الخارجية، وفي المقام الأول من قبل شركائنا الغربيين. فهم يحاولون استغلال المنظمات الدولية في عرقلة الانتخابات بكل وسائل متاحة، فقد استخدموا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإجراء خطوات غير مقبولة تتناقض بشكل سافر مع واجبات أمانة هذه المنظمة ومكتبها المكلف بالقضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان».

وتابع لافروف: «نعلم أن التحضير جار لاتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك سعي البعض لمحاولة إثارة الشكوك بشأن نتائج انتخاباتنا. إننا نتابع هذه النشاطات وسوف نستخلص من ذلك استنتاجات معينة ونتخذ تدابير مناسبة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العسكري التقني الدولي

السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم

السعودية: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليوم