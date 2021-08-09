أخبار عاجلة

كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر -
"السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة -
القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان -
"الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على مرتفعات 6 مناطق -
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا» -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007 -
«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. بشير الجميل رئيسا للبنان 23 أغسطس 1982 -
«زي النهارده».. وفاة زعيم الأمة سعد زغلول 23 أغسطس 1927 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد بيلاروس

Print
الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد بيلاروس الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد بيلاروس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر توسيع العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على بيلاروس.

وجاء في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني أن بايدن اتخذ هذا القرار «على خلفية ما ينجم عن النظام البيلاروسي من التهديدات الحالية على الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها السياسية الخارجية».

من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد 23 شخصية و21 كيانا في بيلاروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العقوبات تستهدف عددا من المصانع البيلاروسية، بما فيها العاملة في قطاع البوتاسيوم («بيلاروسكالي») والمؤسسة البيلاروسية للنفط والغاز«(»بيلنيفتيغاز«) وغيرها.

أما قائمة الشخصيات البيلاروسية المستهدفة فتشمل عددا من رجال الأعمال وممثلي الشركات الحكومية الكبيرة، بينهم أليكسي أوليكسين وأندريه بوناكوف وليونيد تشورو وغيرهم.

وفي وقت سابق صرح مسؤول في البيت الأبيض بأنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يفرض إجراءات جديدة هدفها معاقبة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وأضاف أن إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية ستشمل اللجنة الأولمبية البيلاروسية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. وفاة الرئيس العراقي عبدالرحمن عارف 24 أغسطس 2007

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. انتحار الرئيس البرازيلي جيتوليو فارجاس 24 أغسطس 1954

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003