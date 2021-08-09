البحرين: واثقون في قدرة قيس سعيد على قيادة تونس

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أكد وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، أن مملكة البحرين تثق في حكمة الرئيس التونسي قيس سعيد، وقدرته على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي تمر به تونس، معرباً عن تضامن المملكة مع الشعب التونسي، داعياً الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي إلى تقديم كافة الدعم للقيادة التونسية في هذه الظروف الطارئة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي في القصر الرئاسي بالعاصمة التونسية، اليوم الاثنين، للدكتور الزياني، الذي نقل له رسالة شفوية من عاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من ناحيته، جدد الرئيس التونسي التأكيد على أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية أخيرا في بلاده «هدفها وضع حد للعبث بالدولة ومقدراتها وتحمل المسؤولية».

وقال الرئيس سعيد، وفق مداد نيوز نقلا عن بيان رئاسي «إنه لم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع في تونس على ما كانت عليه».

وأعرب عن جزيل الشكر لمملكة البحرين قيادة وشعبا على وقوفها مع تونس وتضامنها معها في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به.

وكان الرئيس التونسي أعفى في 25 يوليو الماضي الحكومة من مهامها وعلق عمل البرلمان مدة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب وأعلن توليه السلطة التنفيذية.