«حقوق إنسان النواب» تستقبل وفد «التحرير الفلسطينية»

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التقى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، الاثنين، وفد منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني (رئيس للوفد)، بمقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

حضر اللقاء النائب أيمن أحمد أبوالعلا وكيل اللجنة، والنائب محمد سلطان على محمد عضو اللجنة، ومن منظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وحسام عوض وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وآلاء سمير مليطات مستشارة قانونية، ورزق الزعانين مستشار أول بمندوبية فلسطين، وطارق فانوس مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين.