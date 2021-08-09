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"نزاهة": التحقيق مع 461 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 207 مواطنين ومقيم خلال ذي الحجة

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جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء

نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي الحجة الماضي 878 جولة رقابية وحققت مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وأوقفت 207 مواطنين ومقيم من موظفي 10 وزارات.

وتفصيلاً، قالت "نزاهة": "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو الحجة 1442هـ اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۸۷۸) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (461) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۲۰۷) مواطنين ومقيم منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام".

وأوضحت أن المتورطين متهمون في قضايا (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وقالت :"لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980، والفاكس: 0114420057".

خالد الشاماني المدينة المنورة

منصور الشلاقي

منصور الشلاقي حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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