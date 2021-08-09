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قبل المشاركة... "تفحيم المطايا يسهم في حصولها على المراكز الأولى

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"الشمري" مشارك بثلاثة مطايا واحتاج 33 يوماً لتفحيم هجنه

قبل المشاركة...

يضع مالك الهجن كافة اهتماماته قبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثالثة، والذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي في الطائف، عبر تهيئة "المطايا" نفسياً وبدنياً، من خلال عملية يطلق عليها "التفحيم" الطويل والقصير.

وفي هذا الإطار أكد المالك فارس الشمري المشارك بثلاثة مطايا، أنه احتاج إلى 33 يوماً لتفحيم هجنه، وقال: "قد تزيد أو تنقص من مالك لآخر، أما أنا فبدأت أولاً ببرنامج التغذية، ثم التحصين ضد الأمراض، ومن ثم أدرجتها في سباقات مختلفة، لتعتاد على الأعداد الكبيرة في المهرجان، لأن الهجن في طبيعتها تنفر من الزحام والأماكن الجديدة عليها، خاصة إذا كانت ستشارك في محفل كبير وضخم بحجم هذا المهرجان العالمي".

ويعرف "التفحيم" القصير للهجن بأنه المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في السباق، من خلال تحفيظ المطايا للميدان التي ستتسابق فيه، والاعتياد على الأجواء العامة، لكي تشارك بأتم جاهزية.

ويقام عادة "التفحيم" القصير قبل السباق بيوم أو يومين كحد أقصى. وتتضمن عملية "التفحيم" تقليل كمية طعام المساء، وكذلك للمطية لمدة يوم واحد، خصوصاً الشعير، ويقلل أو يمنع بعض المربين إطعام الشعير لمدة ثلاثة أيام، ويقدمون فقط القت الأخضر "البرسيم" اليابس، وذلك بغرض تخفيف وزن الجسم، وكذلك لضمور البطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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