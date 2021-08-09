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موسيماني يشيد بصفقة الأهلي الجديدة ويؤكد: يشبه ميسي

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موسيماني يشيد بصفقة الأهلي الجديدة ويؤكد: يشبه ميسي موسيماني يشيد بصفقة الأهلي الجديدة ويؤكد: يشبه ميسي

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أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على رغبته الشديدة في الحصول على خدمات اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو المحترف في صفوف برايتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موسيماني خلال تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «يرسي تاو يشبه ميسي في امتلاكه ما يمكنه من تقديم شيئًا جديدًا ورائعًا كل أسبوع، هو لاعب مميز ولديه مهارات رائعة، ما المانع أن ينتقل إلى الأهلي ويلعب معنا للأندية ويُظهر للجميع قدراته».

وأضاف «تاو رحل من جنوب أفريقيا للعب في أوروبا، لكن للأمانة لم نشاهده يلعب بالشكل الأمثل منذ خروجه، هو لا يلعب كرة القدم وعمره أصبح 28 عامًا، فهل تريدونه أن يعتزل كرة القدم وهو لم يحصل على فرصة اللعب؟».

وواصل حديثه «من يقول أن تاو يلعب في بريميرليج، هو لا يشارك في المباريات هذه هي الحقيقة، وفريقه يقوم بإعارته دومًا ولا يخوض إلا بعض اللقاءات الودية فقط، آخر مرة شاهدته يلعب كان وقتها ما زال في صندوانز».

تصريحات موسيماني حول صفقات الأهلي

وأكمل موسيماني «سأكون سعيدًا لو توصل الأهلي لاتفاق مع تاو على الراتب واتفق كذلك مع برايتون وأصبح لاعبًا معنا، أي مدرب في أفريقيا سيسعد بوجوده في فريقه».

واختتم «الأهلي فريق كبير، نجح في مجاراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، لقد لعبنا بقوة أمام أفضل فريق في العالم، وكذلك استطعنا أن نحقق الفوز على بطل أمريكا الجنوبية».

ونجح بيتسو موسيماني في تقديم فترات رائعة مع الأهلي منذ قدومه وتمكن من التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا في مناسبتين بالإضافة إلى السوبر القاري وكأس .

المصرى اليوم

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