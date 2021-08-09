أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تصدر تحذيرا ملاحيا في إشارة إلى الاستعدادات لإطلاق صاروخ -
مخاوف من غرق 37 مهاجرًا قبالة جزر الكناري الإسبانية -
طالبان تستولي على أسلحة وطائرات أمريكية -
تمهيدي الدوري الأوروبي | جالاتا سراي يتعادل مع «ريندرز» الدنماركي -
بث مباشر بيراميدز (0) -(0) أسوان .. لحظة بلحظة -
رئيس تونس: لا أحد يتدخل بقراراتي ولا أقبل أن أكون رهينة لإرادة شخص -
تقرير مخابرات: طالبان بدأت في اعتقال أفغان مدرجين على قوائم سوداء -
حفل تامر حسني بالساحل حصريا على شاشة المحور -
استشاري صحة نفسية: «أفشل مقولة ممكن تتقال إحنا مكملين عشان العيال» -
عون: بعض الأطراف تريد تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية وإثارة الفوضى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

باريس ليس برشلونة .. 4 أشياء يفتقدها ميسي في رحلته الجديدة

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يقترب ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق، من التوقيع على عقود انضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نجم الأرجنتين المتوج مؤخراً بكوبا أمريكا قد أعلن رحيله عن صفوف فريقه المفضل بعد نحو 17 عاماً من الدفاع عن ألوانه في صفوف الفريق الأول.

وسيعاني صاحب الـ34 عامًا من عدة تغييرات في رحلته الجديدة التي يتوقع الكثيرون أنها ستكون بألوان قميص باريس سان جيرمان الفرنسي.

شارة القيادة والتعامل مع الزملاء

سيفقد ليونيل ميسي شارة القيادة في فريقه الجديد بعد فترة طويلة من حملها سواء مع فريق برشلونة أو الأرجنتيني، وهي ما ستؤثر على طريقة تعامله مع زملائه الجدد.

ويحمل البرازيلي ماركينيوس شارة قيادة فريق باريس سان جيرمان ويتواجد عدد من الأسماء اللامعة التي انضمت منذ عدة مواسم ويأتي في المقدمة نيمار وفيراتي وأنخل دي ماريا إلى جانب النجوم الجدد مثل سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق.

صراع النجم الأول

ماركينيوس ونيمار من مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي - صورة أرشيفية

سيجد ميسي منافسة شديدة للحفاظ على تصدر أسماء فريقه من حيث النجومية الجماهيرية والتأثير الفني داخل الملعب في ظل تواجد المهاجم الصاعد كيليان مبابي الذي يسير بخطوات ثابتة نحو لقب الأفضل في العالم.

الأضواء

تختلف المنافسات الفرنسية في جودتها وشعبيتها عن إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وهو ما سيؤثر سلبياً على تواجد مباريات فريق ليونيل ميسي ضمن تفضيلات عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

ويفتقر الدوري الفرنسي حالياً إلى وجود لقاءات تاريخية قوية (ديربي) في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون ومارسيليا وذلك بالرغم من تتويج فريق ليل بالدوري خلال الموسم الأخير.

الهوية الفنية

يمتلك برشلونة هوية فنية وخططية ثابتة تعتمد على التمرير القصير والهجوم الشامل وذلك رغم اختلاف الأجهزة الفنية، وكان ليونيل ميسي هو المحور الأساسي لهذه الطريقة في العقد الأخير.

الأمر في باريس سان جيرمان يبدو مختلفاً حيث يتم تنظيم العمل الفني للفريق موسمياً وفق رؤية المدير الفني وهو ما يتسبب في التغيير الخططي المستمر، حيث كان يعتمد توخيل على الجانب الدفاعي مع تنظيم الهجمات المرتدة، على عكس ماوريسيو بوكتينيو الذي يحاول استغلال قدرات الفريق الهجومية في إنهاء المباريات مبكرًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال