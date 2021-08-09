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عزة الزهراني تكشف لـ"سبق" أسباب امتناعها عن المشاركة في "الجنادرية"

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أكدت تعرضها لمضايقات وعدم تعاون من الوفد المشارك

عزة الزهراني تكشف لـ

كشفت الناشطة في التراث الجنوبي، عزة ضيف الله الزهراني، والمهتمة بنشر التراث القديم لأهالي الباحة عن أسباب امتناعها عن المشاركة في مهرجان الجنادرية، مشيرة إلى أن آخر مشاركة لها كانت قبل سنتين من جائحة كورونا.

وقالت "الزهراني، لـ"سبق"، ‏إن أول مشاركة لها كانت في جامعة الأميرة نورة وذلك قبل 20 عامًا تقريبًا وحصلت على المركز الأول في تلك المشاركات، وذلك ‏من خلال خيام لمناطق المملكة وحصلت على المركز الأول على مدة أربعة أعوام متتالية ‏بعد ذلك شاركت في الجنادرية".

وأضافت: "أسست قسمًا نسائيًا ‏واستمر لمدة خمسة أعوام ‏وبسبب غيرة بعض النساء والمضايقات التي حدثت لي والوفد الذي قدم من الباحة لم يكن متعاونًا معي مما جعلني أترك فكرة المشاركة في الجنادرية في الأعوام القادمة، وكانت ‏آخر مشاركة لي في الجنادرية قبل جائحة كورونا بسنتين".

وتابعت: "تركت المشاركة في الجنادرية ‏واكتفيت بالمشاركة في جامعة الأميرة نورة كل سنة في معرض تراثي أقدمه هناك ‏إلى أن حصلت على الموقع الجديد بالتنسيق مع إدارة التنمية الاجتماعية في الأطاولة، وحقيقة أشكر لهم الدعم اللا محدود والتشجيع الذي حصلت عليه في هذا الموقع بدعم من شيخ الأطاولة الشيخ فهد والأستاذ حسين".

"سبق" تجولت في المتحف والذي اشتمل على غرفة النوم للعروسة في فترة الخمسينات شمل سرير النوم "المسدح" وأدوات التجميل في ذلك الحين وشنطة لحفظ الحلي والملابس "السحارية"، كما شمل المتحف مجلس العائلة وغرفة النوم في فترة السبعينات ومطبخ العائلة والعديد من المصوغات في فترة الخمسينات والسبعينات لأهالي الباحة من غامد وزهران بمتحف بالقرية التراثية بالأطاولة بمحافظة القرى، وذلك ضمن جهود لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأطاولة.

عزة الزهراني تكشف لـ

عزة الزهراني تكشف لـ

عزة الزهراني تكشف لـ

عزة الزهراني تكشف لـ

عزة الزهراني تكشف لـ

عزة الزهراني تكشف لـ

عزة الزهراني تكشف لـ

عزة الزهراني تكشف لـ

عزة الزهراني تكشف لـ

عزة الزهراني تكشف لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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