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عودة السياحة الروسية إلى الغردقة و«شرم» بعد توقف 6 سنوات

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استقبل مطارا الغردقة وشرم الشيخ، أمس، أولى الرحلات الجوية الروسية، بعد توقف 6 سنوات، وحرص العاملون بالمطارين على استقبال السياح بالورود والشيكولاتة والهدايا ورشاشات المياه فى احتفالية خاصة للترحيب بالسياح الذين بلغ إجمالى عددهم على رحلتى الغردقة 813 سائحًا.

عودة السياحة الروسية

وقام اللواء محمد مراد، مدير مطار الغردقة، والقنصل الروسى بتوزيع الورود والهدايا، ونظمت هيئة تنشيط السياحة رحلات للمتحف والأقصر كهدايا للسائحين، وتم نقل السائحين من المطار للفنادق والقرى السياحية، بالأتوبيسات السياحية وسط إجراءات أمنية.

عودة السياحة الروسية

وحرصت إدارة الحجر الصحى بمطار الغردقة الدولى على تطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية المتخذة على السائحين الروس، مثل باقى الجنسيات القادمة لمصر فى مطارات الوصول، والتى حددها مجلس الوزراء بشهادة «سلبى كورونا» قبل الوصول بـ48 ساعة، أو إجراء تحليل فور الوصول للمطار بتكلفة 30 دولارًا على نفقة الراكب من خلال الحجر الصحى بالمطار.

عودة السياحة الروسية

وأعرب السائحون الروس عن فرحتهم بالعودة إلى شواطئ الغردقة، مؤكدين اشتياقهم للشمس والغطس، ومياه البحر، كما أبدى عدد من أفرد الجالية الروسية المقيمين بالغردقة سعادتهم باستئناف رحلات الطيران العارض «الشارتر» مع الغردقة وشرم الشيخ فى لإنهاء معاناتهم مع السفر، والعودة لبلادهم من خلال مطارات الدول المجاورة.

عودة السياحة الروسية
عودة السياحة الروسية
عودة السياحة الروسية
عودة السياحة الروسية
عودة السياحة الروسية

المصرى اليوم

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