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محافظ القاهرة يشهد تطوير نادي القضاة

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محافظ القاهرة يشهد تطوير نادي القضاة محافظ القاهرة يشهد تطوير نادي القضاة

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شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الاثنين، افتتاح أعمال تطوير نادى القضاة، حيث قام المستشار عمر مروان وزير العدل بتكريمه ومنحه درع نادى قضاة .

كان وزير العدل، قد افتتح أعمال التطوير، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح ، بحضور المستشار عبدالله عمر رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعد نادى قضاة مصر أحد المبانى ذات التراث المعمارى المميز بالقاهرة ويتقاطع أمام مدخله شارع عبدالخالق ثروت مع شارع شامبليون، ويجاوره من الشرق دار القضاء العالي مقر محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة ومكتب النائب العام، ومن الشمال مقر نقابة الصحفيين، ومن بعدها مقر نقابة المحامين ويبعد عن ميدان التحرير حوالى 700 متر .

وشهد النادى مؤخرًا أعمال ترميم ورفع كفاءة تحت اشراف جهاز التنسيق الحضاري، والأرض المقام عليها النادي مهداة من في عام 1943 مع منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة منها في تكاليف البناء، وقد تم البناء في عام 1949 بطراز فريد .

وفي العاشر من فبراير عام 1939 اجتمع في مقر محكمة استئناف مصر 59 من رجال القضاء والنيابة العامة، واتفقوا على تأسيس نادى القضاة، وحددوا هدفه بأنه ” لتوثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلى والمختلط ” وكان هدفهم الحقيقى إنشاء هذه الرابطة للعمل على استقلال القضاء تمهيداً لإلغاء المحاكم المختلطة، وقد ظهرت ثمار ذلك العمل بعد أربع سنوات عندما صدر في العام 1943 أول قانون لاستقلال القضاء، وفى عام 1950 انتقل النادي إلى مقره الحالي .

المصرى اليوم

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