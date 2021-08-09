نائب وزير التعليم العالي: معارض التعليم نافذة طلاب الثانوية على برامج الجامعات

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قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، إن تنظيم المعارض التعليمية، يمثل حدثا كبيرا ومهما، مشيرا إلى أنها تعد فرصة كبيرة لتعارف الجامعات ببعضها البعض وفي إطار من التنافسية لجذب اكبر عدد أكبر من طلاب الثانوية العامة لبرامجها والالتحاق بها.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية اليوم الإثنين والذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، حيث يشارك العشرات من الجامعات المصرية والعالمية منهم، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية وجامعة مصر المعلوماتية بالإضافة لعدد كبير من الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف نائب وزير التعليم العالي، أن تنظيم معارض التعليم العالي تكمن أهميتها في محورين، موضحا أن المحور الأول يتمثل في التنافس بين الجامعات خلال فعاليات المعارض وإظهار أفضل ما عندها من برامج تعليمية متنوعة متقدمة يستطيع الطلاب الاختيار بينها والالتحاق بالأفضل وتحقيق طموحاتهم والتأهيل جيدا لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار عاشور إلى أن المحور الثاني يأتي في إطار تعريف طلاب الثانوية العامة بمؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية المتنوعة في ظل الطفرة التي تشهدها حاليا من جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية، مشددا على أن المعارض تشهد تطورا كبيرا بجمع أكبر المؤسسات التعليمية وعرض كافة البرامج الدراسية والتعليمية خلال فعاليات المعارض وهو ما يزيد التنافسية بين الجامعات لجذب أكبر عدد من الطلاب.

كما أكد نائب وزير التعليم العالي، أن هناك اهتماما كبيرا بالتوسع في الجامعات الأهلية كما أنها نافذة للاطلاع على تخصصات وبرامج الجامعات، لافتا إلى العام الدراسي الحالي يشهد عملية تعليمية بـ 4 جامعات أهلية وهي ( المنصورة الجديدة – العلمين – الجلالة – الملك سلمان)، موضحا أنه جار إنشاء 12 جامعة أهلية أخرى بتخصصات تعليمية متنوعة قادرة على تأهيل الطالب بصورة مميزة لسوق العمل والابتعاد عن التخصصات التقليدية والاعتماد على التخصصات البينية المطورة مع التشجيع المستمر على الالتحاق بالجامعات الأهلية.

ومن جانبه، لفت المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية التوسع في برامج تكنولوجيا المعلومات التعليمية، مشيرا إلى أن تلك الصناعة ستشهد توسعا كبيرا في شتى المجالات بما يجعلها على رأس احتياجات سوق العمل المحلى والدولي.

وقال محفوظ، إنه في هذا الإطار تبنت وزارة الاتصالات إنشاء جامعة مصر المعلوماتية لتخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في تلك الصناعة، مشيرا إلى أن المجال يسمح باستيعاب العديد من البرامج التعليمية في تلك الصناعة في ظل الحاجة الشديدة إليها.

فيما، أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمعارض التي تنظم سنويا وعرض كل برامجها لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم حزمة متنوعة من البرامج والتي تغطي كافة التخصصات في مختلف المجالات، بما يسمح للطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية باختيار ما يناسبهم، وأن أبرز ما يميز هذه التخصصات مواكبتها لمتطلبات سوق العمل اتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف المتيني، أن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة تزيد عن 50 برنامجا في المجالات المختلفة ( الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات– العلمية والزراعية – العلوم الإنسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار وغيرها)، مشيرا إلى الشراكات الدولية التي تتيحها تلك البرامج والتي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة أو مشتركة لخريجي تلك البرامج .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن زوار الجناح يمكنهم استعرض الكليات الجديدة المستحدثة بجامعة عين شمس وذلك من خلال QR code وكذلك تصفح البرامج الدراسية إلكترونيا، إلى جانب التواصل المباشر طوال أيام المعرض مع فريق كامل ومدرب من المنظمين لتلقي والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات.

وتستعرض الجامعات، خلال معرض «إديوجيت» برامجها الدراسية التي تقدمها والجديد في كل ما يخص منظومة التعليم العالي، وعلى المستوى الدولي يشارك بالملتقى جامعات من أكثر من 10 دول منها، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، روسيا، كرواتيا، الأردن، قبرص وغيرها من خلال جامعاتها المرموقة

واستقبل معرض التعليم العالي اليوم الآلاف من طلاب المدارس الثانوية فيما يواصل عل مدار الأيام الثلاثة للملتقى فتح أبوابه للطلاب مجانا للقاء ممثلي الجامعات المشاركة والتعرف على أبرز الفرص التعليمية وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التي تقدمها تلك الجامعات.

خلال افتتاحه الملتقى الدولي للتعليم.. نائب وزير التعليم العالي: معارض التعليم نافذة طلاب الثانوية على برامج الجامعات

خلال افتتاحه الملتقى الدولي للتعليم.. نائب وزير التعليم العالي: معارض التعليم نافذة طلاب الثانوية على برامج الجامعات