أخبار عاجلة

طالبان: أي علاقة مستقبلية مع طالبان ستحددها الأفعال ونريد أن نراها تفي بتعهداتها للشعب -
صحيفة: الاستخبارات الأمريكية حذرت من «انهيار وشيك» للجيش الأفغاني -
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 .. مصر مع السودان ونيجيريا -
وزير التعليم: «اللي جابوا أكثر من 70% في الثانوية هما اللي جابوا 95% قبل كده» -
محافظ الغربية في اتصاله بأوائل الثانوية العامة: فخور بكم وشرفتم المحافظة -
نشر الدعوة الإسلامية وتطوير العشوائيات.. تعرف على أهداف صندوق الوقف الخيرى الجديد -
واشنطن تؤكد أن لا خطط لديها لنشر قوات في هايتي -
تظلمات الثانوية العامة 2021 | طرق تقديم تظلم نتيجة الثانوية العامة وسداد الرسوم -
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات التنموية لأفغانستان -
وزير التعليم العالي: 75 رغبة في تنسيق الجامعات 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع 32 طن مخلفات في حملة نظافة بالقرنة غرب الأقصر

Print
رفع 32 طن مخلفات في حملة نظافة بالقرنة غرب الأقصر رفع 32 طن مخلفات في حملة نظافة بالقرنة غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة حملة نظافة وتجميل شاملة على قريتي الضبعية والبعيرات، وذلك بالإضافة إلى استمرار أعمال النظافة اليومية العادية بالمدينة والقرى التابعة .

وأسفرت الحملة عن رفع 32 طن أتربة ومخلفات صلبة لإظهار المدينة بشكلها الحضاري اللائق.

شارك في الحملة رؤساء القرى، ومشرفو النظافة بالقرى.

وفي سياق آخر، تم وصول مواسير الصرف الصحي واستئناف أعمال الصرف الصحي بالضبعية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء على تعليمات العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، لتحسين منظومة النظافة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"القرشي" يطلع على أعمال سلامة وموثوقية الشبكة الكهربائية بالمسجد الحرام

"القرشي" يطلع على أعمال سلامة وموثوقية الشبكة الكهربائية بالمسجد الحرام

وزير المالية: «التغذية المدرسية» دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعي

وزير المالية: «التغذية المدرسية» دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعي

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"