رفع 32 طن مخلفات في حملة نظافة بالقرنة غرب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة حملة نظافة وتجميل شاملة على قريتي الضبعية والبعيرات، وذلك بالإضافة إلى استمرار أعمال النظافة اليومية العادية بالمدينة والقرى التابعة .
وأسفرت الحملة عن رفع 32 طن أتربة ومخلفات صلبة لإظهار المدينة بشكلها الحضاري اللائق.
شارك في الحملة رؤساء القرى، ومشرفو النظافة بالقرى.
وفي سياق آخر، تم وصول مواسير الصرف الصحي واستئناف أعمال شبكة الصرف الصحي بالضبعية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء على تعليمات العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، لتحسين منظومة النظافة.