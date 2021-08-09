رفع 32 طن مخلفات في حملة نظافة بالقرنة غرب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة حملة نظافة وتجميل شاملة على قريتي الضبعية والبعيرات، وذلك بالإضافة إلى استمرار أعمال النظافة اليومية العادية بالمدينة والقرى التابعة .

وأسفرت الحملة عن رفع 32 طن أتربة ومخلفات صلبة لإظهار المدينة بشكلها الحضاري اللائق.

شارك في الحملة رؤساء القرى، ومشرفو النظافة بالقرى.

وفي سياق آخر، تم وصول مواسير الصرف الصحي واستئناف أعمال شبكة الصرف الصحي بالضبعية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء على تعليمات العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، لتحسين منظومة النظافة.