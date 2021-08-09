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وزير البترول ونظيرته الإسرائيلية يبحثان التعاون في مجال الغاز الطبيعي

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وزير البترول ونظيرته الإسرائيلية يبحثان التعاون في مجال الغاز الطبيعي وزير البترول ونظيرته الإسرائيلية يبحثان التعاون في مجال الغاز الطبيعي

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في مباحثات ثنائية عبر الهاتف، بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكارين الحرّار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، تناول الوزيران التعاون الجارى بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعى، والخطط المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلى لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعى المصرية لإعادة تصديره.

كما تمت مناقشة التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أكد الوزيران ضرورة وأهمية تعزيز التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة.

وأكد الملا أن تعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعى بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهرى وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط.

من جانبها، أكدت الوزيرة الإسرائيلية: « شريك مهم لإسرائيل في كل المجالات، حيث يكسب التقارب الجغرافي، بالإضافة إلى تشابه الخصائص البيئية.. هذا التعاون في قطاع الطاقة له أهمية كبيرة، أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح في الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكل شعوب المنطقة».

المصرى اليوم

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