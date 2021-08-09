الجيزة: حملات لكلبشة السيارات المخالفة بالعمرانية ورفع الإشغالات بالهرم

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شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع شرطة المرافق بمتابعة شن الحملات على مدار اليوم لإزالة التعديات ورفع الإشغالات للمحال العامة لما تمثله من إعاقة حركة المارة والسيارات.

وفي ذلك الإطار قام حي الهرم بتنفيذ حملة مسائية شارع الملك فيصل استهدفت الحملة رفع كافة الإشغالات من المقاهي المخالفة للتعليمات وازالة كافة التعديات والاشغالات على حرم الطريق وأسفرت الحملة عن ضبط 94 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي وترابيزات وشيش وتم مصادرة كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تولى حي العمرانية كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام والرصيف بالانتظار الخاطئ لما لها من تأثير في إعاقة الحركة المرورية مع تحرير الغرامات المقررة وذلك بشارع خاتم المرسلين.

وشنّ حي شمال الجيزة حملات بقطاعي البراجيل والمنيرة الشرقية أسفرت عن ضبط ومصادرة 120 حالة إشغال المقاهي والمحال بشوارع العامل الأول ونصوح وطلعت حرب.

كما تم ضبط مركز ومدينة أوسيم محل مشويات يستخدم لحوم ومنتجات غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمعايير الصحية، بنطاق البراجيل، وتم غلق المنشأة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وقام مركز الواحات البحرية برفع 28 حالة اشغال متنوعة متعدية على نهر الطريق العام متمثلة (براميل بلاستيك وكراسي وألواح اخشاب، استاندات) كما تم تحرير 10 غرامات فورية.

وفي مركز الصف تم شن حملة لرفع إشغالات المحال بشارع المدرسة الريفية والكرنك ويوسف السباعي والسوق ونادي المعلمين أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال.