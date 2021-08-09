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بشرى تنتهي من تسجيل أغنية «افرح» مع شاشو

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بشرى تنتهي من تسجيل أغنية «افرح» مع شاشو بشرى تنتهي من تسجيل أغنية «افرح» مع شاشو

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انتهت الفنانة بشرى من تسجيل أجدد اعمالها الغنائية «افرح»، والتي تستعد لإطلاقها بشكل كليب مصور خلال أيام.

وتقدم بشرى عبر الأغنية الحديدة جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل عبر كلمات الأغنية التي تهدف لنشر السعادة وحب الحياة والنظر لها من منظور مختلف، مع مزجها بتوليفة موسيقية حملسية تتناسب مع الأجواء الصيفية.

وتلم أغنية «افرح» شمل النجمة بشرى مع الموسيقار شاشو، بعد تعاونهما سويا مؤخرا عبر أغنية «خيوط الأمل»، وتدشن بشرى عبر العمل الجديد انطلاقتها الغنائية الجديدة خلال موسم الصيف مع عكفها على وضع لمساتها الأخيرة على عدة مشاريع فنية جديدة تعود بها بقوة إلى ساحة الغناء بعد انشغالها في عالم التمثيل وتنظيم مهرجان الجونة السينمائي.

ومن ناحية أخرى، تنشغل بشرى في الوقت الحالي بتصوير مشاهدها الأولى في أجدد أعمالها السينمائية «معالي ماما»، الفيلم الذي يجمع في بطولته محمود الليثي ونخبة من ضيوف الشرف مثل شيماء سيف وسامي مغاوري وعلاء مرسى وياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

المصرى اليوم

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