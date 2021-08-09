الصين وروسيا تبدآن مناورات عسكرية ضخمة بمشاركة 10 آلاف جندي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الصين وروسيا، الإثنين، مناورات عسكرية ضخمة بمشاركة 10 آلاف جندي من القوات البرية والجوية لدى الجانبين، عبر إنشاء مركز قيادة مشترك أجري التدريب بداخله، بحيث تشمل المناورات الاستطلاع المشترك والإنذار المبكر، والهجمات الإلكترونية والمعلوماتية، وتنفيذ الضربات المشتركة.

وأقيمت التدريبات التي تعد الأولى من نوعها، منذ انطلاق جائحة كوروناعلى الأراضي الصينية.

وتقام المناورات في مقر قاعدة تدريب الجيش الصيني بمنطقة «نينجشيا» ذاتية الحكم الواقعة شمالي الصين، ومن المقرر أن تستمر 5 أيام، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الصينية.

وأفادت وكالة «شينخوا» الصينية، بأنه تم تقسيم القوات المشاركة في المناورات إلى 13 تشكيلة برية، وفرقتين جويتين، مشيرةً إلى استخدام طائرات مقاتلة ومدفعيات في التدريبات.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، يظهر إحدى التشكيلات البرية وهي تأخذ آخر التعليمات، قبل تنفيذ مناورات قتالية بالمدفعية والمركبات القتالية المدرعة.

«مكافحة الإرهاب» ودعم الأمن الإقليمي

ونقلت وكالة «شينخوا» عن مسؤولين صينيين قولهم، إن التدريبات المشتركة تهدف إلى تعميق التعاون بين الجيشين الصيني والروسي في مجال «مكافحة الإرهاب»، فضلاً عن إظهار «العزم القوي وقدرة البلدين على حماية الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين بشكل مشترك».

وكان وزير الدفاع الصيني وي فنج خه، عقد، الأربعاء الماضي، محادثات مع نظيره الروسي سيرجي شويجو في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، لمناقشة تعزيز التعاون العسكري، في وقت يزداد التوتر بين البلدين والولايات المتحدة.

وقال وي فنج خه في المباحثات، التي جرت على هامش اجتماع وزراء الدفاع في منظمة شنغهاي للتعاون، إن الصين ستحتضن مناورات عسكرية مشتركة، و«أوجّه الدعوة إلى وزير الدفاع الروسي إلى حضور المراحل الحية من هذه المناورات».

وأوضح وزير الدفاع الصيني أن الاجتماع في ظل السياق الدولي الراهن مع نظيره الروسي «لم يعجب بعض الدول. وهذا هو بالضبط جوهر لقائنا»، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الروسية «تاس».

تحالف لمواجهة النفوذ الأمريكي

وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنن بوست» الصنيية، بأن المناورات ستشمل أيضاً التدرب على إنشاء مركز قيادة مشترك بالإضافة إلى الاستطلاع المشترك والإنذارات المبكرة والهجمات الإلكترونية والمعلوماتية وتنفيذ الضربات المشتركة.

ولفتت الصحيفة الصينية إلى أن هذه المناورات «تبعث مؤشرات قوية» عن قدرة الجيشين على التعاون المشترك، ضد المخاوف بشأن زعزعة الاستقرار في آسيا الوسطى، والتصدي للولايات المتحدة.

وأجرت الصين وروسيا في عام 2018 أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما، بمشاركة 300 ألف جندي روسي، وفي عام 2019 شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، إطلاق مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من سيبيريا إلى شمال شرقي الصين.

واتسمت العلاقات بين روسيا والصين، اللتين تشتركان في حدود برية تمتد لأكثر من 4200 كيلومتر، بعدم الثقة؛ إذ حذر القوميون الروس من طغيان النفوذ الصيني في أقصى شرق روسيا الغني بالمعادن، لكن روسيا اتجهت مؤخرًا نحو الصين بعدما تعرّضت لعقوبات من الغرب، عقب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014. بهدف قلب معادلات النفوذ العالمي، لا سيما لمواجهة النفوذ الأمريكي.