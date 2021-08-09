مصرع 2 وضبط 5 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عاطل ونجار مصرعهما، الاثنين، داخل حفرة أثناء تنقيبهم وآخرون عن الآثار بمحافظة بنى سويف، وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين المشاركين في عملية التنقيب.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ من قسم شرطة بنى سويف الجديدة، يفيد بوفاة شخصين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منطقة شرق النيل ببنى سويف، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد النبوي، رئيس وحدة مباحث قسم بنى سويف الجديدة، وتبين وفاة «م.م» 27 سنة عاطل، و«م.م»37 سنة نجار.

وأكدت التحريات الأولية أن المتوفين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بصحبة «ع.ق» 60 عاما، و«ح.ع»، 70 عاما، و«س. ح» 27 عاما، و«أ.م»، 43 عاما، و«م.ع» 42 عاما، بعدما سقطا في الحفر.

تم القبض على باقي المتهمين الخمسة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب والسيارة المستخدمة التي يمتلكها المتهم الثاني، وتحرر المحضر رقم 1078 لسنة 2021، وبدأت النيابة العامة التحقيق قى الواقعة.