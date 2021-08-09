عروض مسرحية وفقرات غنائية تجمع التراث بالحداثة.. ساقية الصاوى تواصل أنشطتها الفنية خلال أغسطس

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تواصل ساقية الصاوى تقديم حفلاتها وأنشطتها الفنية خلال شهر أغسطس الجارى، ضمن موسم الصيف، حيث قدمت فرقة جولدن ستارز العرض المسرحى «حارة الناس الغلابة»، أمس الإثنين، على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، وهو من تأليف وإخراج أحمد شعبان، وتدور أحداث العرض المسرحى فى فترة الستينيات والشارع المصرى ووجود الظلم ووجود ظاهرة فتوات الحارة، وفرض الأموال بالظلم على العمال البسطاء تحت مسمى الحماية من الفتوات، وتوفير الرعاية لهم من دراسة وعلاج، وبعض الأمور الأخرى.

وشارك فى التمثيل أحمد خالد، مريم على، عبد الرحمن عمارة، ندى وليد، سيف أسامة، رغدة الشحات، حسين عادل، أحمد إسماعيل، محمد ميدو، عبد الله محمد، إسلام عمارة، أحمد جمال، كريم شابو، أحمد شحاتة، تونى، إبراهيم يونس، رضوى ناصر، روان ريان، على أشرف، يوسف نجيب، ريماس محمد، آدم أحمد.

جانب من العرض المسرحي

ونظمت الساقية حفلا لفرقة «كردان» أحياه المطرب وعازف العود على المنسى على مسرح قاعة النهر، وقدمت الفرقة مزيجا من كل أنواع الموسيقى، وخاصة الشرقية، مع تقديم الأغانى المنوعة من فترتى الثمانينيات والتسعينيات.

وتقيم الساقية اليوم حفلا لفريق «كاريزما»على مسرح قاعة النهر فى السابعة والنصف مساءً، ويقدم الفريق أغنيات مصرية معاصرة تحاكى حياة الشباب فى هذه الآونة، وبدأت رحلة «كاريزما باند» عام 2014، من خلال مجموعة من الأصدقاء اشتركوا فى تطبيق فكرة «الكاريزما النادرة» فى المزيكا، مع استخدام بصمة خاصة للتأثير بشكل إيجابى على الحياة الاجتماعية، وأسس الفريق محمود منسى، محمد الكاشف.

جانب من العرض المسرحي

من ناحية أخرى، تقدم فرقة ذكرياتى حفل موسيقى عربية، بقيادة مؤسس الفرقة رامى أبو الفتوح، غدا الأربعاء، بقاعة النهر، فى الثامنة مساءً، وتتكون الفرقة من مجموعة من الأصوات ذات مهارات عالية فى الأداء الغنائى، والعازفين المهرة على الآلات الشرقية، وتقدم الفرقة الأعمال الغنائية المتميزة والقوالب الغنائية المختلفة.

ويستعد فريق «النخبة» لتقديم حفل ستاند آب كوميدى الخميس 12 أغسطس بقاعة النهر، فى الثامنة مساءً، ويضم الفريق مجموعة كبيرة من فنانى الاستاند آب كوميدى الموهوبين الذين يقدمون مواقف حياتية بأسلوب ساخر ومضحك، وهم: محمد أشرف، وأحمد عصام السيد، وأحمد خيرى، ومحمد حلمى، ووليد المغازى، ومصطفى عباس، وطه دسوقى، محمود كنافة.

ويقدم الشاعر عمرو حسن أمسيتين شعريتين الجمعة 13 أغسطس على مسرح قاعة النهر فى الرابعة والثامنة مساءً، وحقق عمرو حسن نجاحاً كبيراً وأصبح من أهم الشعراء فى مصر والوطن العربى وتم تكريمه وحصل على أكثر من جائزة مثل جائزة الشعر من الهيئة العامة لقصور الثقافة وجائزة الشعر فى أسبوع الجامعات وجائزة ساقية الصاوى التشجيعية وجائزة مجلة الثقافة الجديدة لأفضل ديوان وجائزة معهد جوتة اﻷلمانى، كما حاز على جائزة أحمد فؤاد نجم عن ديوان باندا كأفضل ديوان فى شعر العامية لعام 2016.

جانب من العرض المسرحي

ويستعد المطرب أحمد كامل لإحياء حفل غنائى، السبت 14 أغسطس، بقاعة النهر، وهو مطرب صاعد بدأ الغناء كمطرب راب واحترف الغناء وكانت بدايته بأغنية «يا ليل»، و«مابقتش أخاف»، و«خارج عن السيطرة»، وهى التى وضعته على طريق الاحتراف فى الغناء والشهرة وتوالت الأغانى بعدها إلى أن وصل لحصوله على جائزة أفضل مطرب شاب صاعد ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

وبمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى حفل إنشاد دينى لفريق «نور النبى»، الأحد 15 أغسطس، على مسرح النهر فى السابعة ونصف مساءً، ومن المقرر أن يقدم الفريق مجموعة متنوعة من أجمل الابتهالات والأناشيد الدينية التى يحبها ويتفاعل معها الجمهور.