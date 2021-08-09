هدى مجد: دورى فى «إجازة مفتوحة» مفاجأة

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تشارك الفنانة المغربية هدى مجد فى الدراما المصرية من جديد، بدور مفاجأة، عبر مسلسل «إجازة مفتوحة»، حيث تجسد دور زوجة الفنان هشام إسماعيل، وتحدث الكثير من المفارقات الدرامية فيما بينهما، إذ يناقش المسلسل بعض المشاكل الاجتماعية، خاصة القضايا الزوجية التى تحدث فى العائلات.

وقالت هدى مجد، فى تصريحات لها، إن الشخصية التى تجسدها فى المسلسل جديدة عليها تماما، ولم تجسدها من قبل، موضحة أنها تحمست للسيناريو منذ أن قرأته، وكذلك للشخصية التى تؤديها وتحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية، مؤكدة أن هذه النوعية من الأعمال تجذب الجمهور بشكل كبير، خاصة أن العمل من نوعية دراما الـ40 حلقة.

وأشارت إلى أن المسلسل يضم نخبة مميزة من النجوم، على رأسهم شريف منير، ولقاء الخميسى، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وشاركت «هدى» فى أعمال مصرية عديدة، منها المسلسل الكوميدى «الكبير أوى» الجزء الخامس، مع الفنان أحمد مكى، ومسلسل «الحالة ج»، و«الزيبق» مع الفنان كريم عبدالعزيز، ومسلسل «بين عالمين» مع طارق لطفى، ومسلسل «الآنسة فرح»، ومسلسل «نسر الصعيد».