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■ رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

غلاف كتاب «فئران أمى»

■ ومن هذه الكتب رواية فئران أمى حصة للكاتب سعود السنعوسى والتى كانت من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020. وقد صدرت لأول مرة، فى عام 2015، عن الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات ضفاف. هنا يتفاجأ القراء بقدرة الأديب على تخيل المستقبل؛ حيث يسافر «السنعوسى» عَبر الزمن، ليتحدث عن أبرز قضايا العصر التى ستزعج البشرية بعد مرور قرابة 6 أعوام على نشرها، لنجده مشخصًا قضية فتنة المجتمعات الطائفية بصورة عميقة وأكثر واقعية.

غلاف كتاب «ظل الريح»

■ وهناك أيضا رواية ظل الريح للكاتب كارلوس زافون من الكتب التى استطاعت أن تحقق رواجًا كبيرًا خلال العام المنقضى. وقد صدرت الطبعة الأولى منها خلال عام 2001، وتوالت إصداراتها الورقية الحديثة حتى عام 2016، وهى ترجمة معاوية عبدالمجيد، عن دار مسكيليانى للنشر والتوزيع. والرواية لا تخلو أحداثها من أجواء المغامرات والإثارة والتشويق، كما أن هذا الكتاب يمثل الجزء الأول من رباعية كتبها الإسبانى «زافون»، ويليه الثانى المعنون بـ«لعبة الملاك»، والثالث المعنون بـ«سجين السماء».

غلاف كتاب «عزاءات الفلسفة»

■ ومن الكتب الأخرى كتاب عزاءات الفلسفة للكاتب آلان دو بوتون، وهو من الكتب التى استطاعت أن تحقق رواجًا كبيرًا خلال العام المنقضى. وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب منذ 21 عامًا.